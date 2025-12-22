TRAVL: Shuttle Premium Bandung - Jakarta Premium, Tiket Mulai Rp 175 Ribu
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bagi yang kerap menempuh perjalanan Bandung - Jakarta - Bandung, kini tersedia opsi transportasi terbaru.
PT Maya Gapura Intan (MGI) meluncurkan layanan shuttle premium melalui unit bisnisnya, TRAVL, dengan konsep friendly premium.
Vice CEO PT Maya Gapura Intan, Ichsan T Erizananda mengatakan, TRAVL menghadirkan interior lebih mewah dibanding shuttle biasa dan pelayanan staf yang ramah.
"Mulai dari penyambutan penumpang, semua detil diperhatikan. Kami memperlakukan penumpang sebagai keluarga sendiri," kata Ichsan saat peluncuran TRAVL di Bandung, Senin (22/12/2025).
TRAVL menggunakan Toyota HiAce Premium yang telah dirancang untuk perjalanan jarak menengah.
Armada dilengkapi AC di setiap kursi, bantal kepala, USB type-C fast charging, tempat minuman, serta sandaran kaki untuk duduk berselonjor.
Konfigurasi tempat duduk delapan kursi memastikan penumpang memiliki jarak duduk yang lega.
Meski demikian, pantauan JPNN menunjukkan leg room terbatas, sehingga penggunaan sandaran kaki bisa mengurangi area penyimpanan barang bawaan.
