JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Libur Nataru 2025, Stasiun Bandung Mulai Dipadati Penumpang

Libur Nataru 2025, Stasiun Bandung Mulai Dipadati Penumpang

Senin, 22 Desember 2025 – 19:50 WIB
Libur Nataru 2025, Stasiun Bandung Mulai Dipadati Penumpang - JPNN.com Jabar
Kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Bandung menjelang libur Nataru 2026. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Senin (22/12/2025).

Lonjakan penumpang ini dipicu momentum libur panjang sekolah yang dimanfaatkan warga untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman.

Pantauan di stasiun, penumpang terlihat memenuhi area ruang tunggu hingga peron keberangkatan.

Baca Juga:

Dengan membawa tas besar dan koper, mereka bersiap melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Solo, Malang, hingga Surabaya.

Kepadatan ini sudah terasa sejak pagi hari dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Sejumlah penumpang mengaku telah memesan tiket jauh-jauh hari demi memastikan bisa berangkat sesuai rencana.

Baca Juga:

“Saya pesan tiket dari jauh hari karena takut kehabisan, apalagi ini libur panjang sekolah,” ujar Iqbal, salah seorang penumpang tujuan Yogyakarta.

Hal senada disampaikan Ana dan Rifa yang hendak menuju Jawa Tengah. Keduanya memilih kereta api karena dinilai lebih nyaman dan aman untuk perjalanan jauh bersama keluarga.

Libur panjang sekolah membuat ribuan penumpang memadati stasiun kereta di Bandung. KAI mencatat 180 ribu tiket terjual dan kepadatan masih meningkat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   libur akhir tahun tiket kereta api ludes terjual stasiun bandung PT KAI Daop 2 Bandung libur nataru angkutan nataru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU