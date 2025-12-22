Braga Jadi Panggung Anak Muda Rayakan Akhir Tahun di Extrajoss Ultimate Takeover Bandung

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 19:40 WIB
Kegiatan 'Extrajoss Ultimate Takeover Bandung' di kawasan Braga, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang akhir tahun, kawasan Braga, Kota Bandung, selalu ramai dengan aktivitas anak muda. Lampu kota, arus manusia, musik, dan tawa menciptakan suasana khas penutup tahun.

Momen ini dimanfaatkan Extrajoss untuk menghadirkan event 'Ultimate Takeover Bandung' pada Satu (20/12/2025).

Acara ini dirancang sebagai ruang perayaan terbuka bagi generasi muda yang ingin menutup tahun 2025 dengan penuh keseruan sekaligus menatap 2026 dengan semangat baru.

Peserta datang mengenakan piyama, menambah nuansa santai, tetapi meriah.

Head of Marketing Extrajoss Febrian Adiputra mengatakan acara ini lebih dari sekadar hiburan.

"Anak muda selalu punya energi dan mimpi besar. Extrajoss Ultimate dengan kandungan green coffee dan natural caffeine hadir untuk mendukung mereka yang terus hustle. Ultimate Takeover kami hadirkan sebagai ruang untuk mengejar mimpi di 2026," kata Febrian, dalam keterangannya, Senin (22/12).

Beragam aktivitas menghiasi malam di Braga, mulai dari penampilan Om Abidin, karaoke bersama Dwitanty, aksi flash mob EJ Peace, hingga ribuan hadiah menarik di Cube Quest.

Semua disusun untuk menciptakan pengalaman yang seru dan berkesan, selaras dengan karakter Braga sebagai kawasan kreatif dan ramah komunitas.

