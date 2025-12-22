The Mirah Hotel Bogor Hadirkan Perayaan Tahun Baru 2026 Bertajuk Lights in Dubai

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menyambut pergantian tahun dengan kemewahan dan kemeriahan bernuansa internasional, The Mirah Hotel Bogor menghadirkan rangkaian acara bertajuk “Lights in Dubai – 2026 New Year’s Eve Celebration”, yang terinspirasi dari gemerlap dan kemegahan kota Dubai.

General Manager The Mirah Hotel Bogor, Daliyanto Soebandy menjelaskan Perayaan Tahun Baru tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 30 dan 31 Desember 2025, dengan konsep hiburan dan sajian kuliner yang berbeda setiap harinya.

"Rangkaian acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap dan perayaan Tahun Baru yang berkesan bagi keluarga, pasangan, maupun tamu yang ingin menikmati momen spesial dalam suasana elegan dan meriah," ujarnya, Senin (22/12).

Pada 30 Desember 2025, para tamu dapat menikmati All You Can Eat Barbeque Dinner dengan sajian khas yang disiapkan oleh tim kuliner hotel.

Puncak perayaan akan digelar pada 31 Desember 2025 melalui Gala Dinner eksklusif yang dimeriahkan oleh Arabian Live Music Performance oleh Emma Lovez & Fuad Balfaz, serta dipadukan dengan penampilan DJ spesial dan dancer show.

"Nuansa Timur Tengah yang modern dan glamor akan mewarnai malam pergantian tahun, yang juga dilengkapi dengan pembagian door prize serta grand prize bagi para tamu yang hadir," tuturnya.

Seluruh rangkaian acara dapat dinikmati melalui penawaran menginap dengan harga mulai dari Rp2.300.000 per malam dan Rp4.300.000 untuk dua malam.

Sementara itu, tamu juga dapat memilih tambahan BBQ Dinner dengan harga Rp350.000 per orang dan Gala Dinner seharga Rp450.000 per orang.