Polres Kuningan Kerahkan 584 Personel Amankan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Kepolisian Resor (Polres) Kuningan, Jawa Barat, mengerahkan sebanyak 584 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025.

Kepala Polres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar mengatakan pengerahan personel dilakukan guna menjamin keamanan, keselamatan, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama masa libur akhir tahun.

“Operasi Lilin 2025 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan pengamanan menyeluruh di berbagai titik keramaian,” ujar Ali Akbar.

Ia menjelaskan fokus pengamanan meliputi gereja, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, terminal, jalur rawan kecelakaan lalu lintas, serta lokasi lain yang berpotensi menimbulkan konsentrasi massa.

Ratusan personel tersebut merupakan gabungan dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), UPT Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait lainnya.

“Kami berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan libur akhir tahun,” katanya.

Menurut Ali Akbar, pola pengamanan dilakukan dengan mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui patroli rutin serta penjagaan di titik-titik strategis.

Selain itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.