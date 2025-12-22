Jungleland Hadirkan “Holiday Carnaval”, Siap Manjakan Pengunjung di Libur Natal dan Tahun Baru

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Jungleland Adventure Theme Park menghadirkan program spesial bertajuk “Holiday Carnaval: Experience the Joy of Festivity”.

Event ini akan berlangsung mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan menghadirkan rangkaian hiburan karnaval serta wahana immersive experience terbaru.

General Manager Jungleland, Suryo Rudi, mengatakan bahwa Holiday Carnaval merupakan agenda khusus yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan akhir tahun yang lebih berkesan bagi para pengunjung.

“Melalui Holiday Carnaval, kami ingin menghadirkan ruang bagi pengunjung untuk menikmati liburan akhir tahun dengan cara yang lebih eksploratif dan menyenangkan. Selain menyuguhkan hiburan, kami juga berharap dapat menciptakan pengalaman kebersamaan yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung,” ujar Suryo Rudi.

Mengusung konsep karnaval yang meriah, Holiday Carnaval menghadirkan beragam hiburan yang dapat dinikmati seluruh kalangan.

Sejumlah atraksi interaktif turut ditampilkan, di antaranya Live Actor, Clown Attraction, Carnaval Show, Live Music, Drama Musikal, Dance Performance, Sulap, hingga Experiment Mr Pintar.

Kemeriahan liburan juga dilengkapi dengan kehadiran maskot yang siap berinteraksi langsung dengan pengunjung.

Selain rangkaian hiburan, Jungleland memperkenalkan wahana terbaru berupa immersive experience hasil kolaborasi dengan film keluarga Pelangi di Mars, bertema “Petualangan Bersama Pelangi di Mars”.