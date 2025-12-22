Pesan Mendalam Wali Kota Depok di Hari Ibu, Mak-mak Wajib Tahu!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 menjadi momentum penegasan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa.

Mengusung tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, Wali Kota Depok Supian Suri menekankan kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi perempuan, khususnya para ibu yang menjadi fondasi ketahanan keluarga dan pembentuk karakter generasi penerus.

Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral sebagai penggerak utama ketahanan keluarga, pembentuk karakter generasi masa depan, sekaligus pilar penting dalam pembangunan sosial.

“Tema ini menegaskan kemajuan bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran perempuan. Ibu-ibu merupakan fondasi ketahanan keluarga dan pendidikan karakter generasi masa depan,” ucapnya saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (22/12/25).

Dirinya menyampaikan, kesetaraan gender di Kota Depok telah terwujud secara nyata.

Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor pemerintahan, politik, maupun profesi lainnya.

“Di Kota Depok sudah sulit membedakan mana prioritas laki-laki dan perempuan. Kita berada pada fase kesetaraan,” tuturnya.

Dirinya mencontohkan, saat ini banyak perempuan menduduki posisi strategis, mulai dari anggota legislatif hingga pejabat pemerintah daerah seperti kepala dinas, asisten, staf ahli, camat, dan lurah.