Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,44 Miliar per Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Senin (22/12/2025), tercatat stabil dengan kecenderungan menguat pada sejumlah varian emas batangan.

Berdasarkan laman logammulia.com harga emas batangan ukuran 1 kilogram dibanderol hingga Rp2,448 miliar setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai instrumen lindung nilai (safe haven), terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan.

Selain emas batangan reguler, sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga mencatatkan harga yang relatif lebih tinggi karena faktor desain dan nilai koleksi.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage turut mengalami penyesuaian harga yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

(Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.304.253