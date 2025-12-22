JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,44 Miliar per Kilogram

Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,44 Miliar per Kilogram

Senin, 22 Desember 2025 – 10:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini, 22 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,44 Miliar per Kilogram - JPNN.com Jabar
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Senin (22/12/2025), tercatat stabil dengan kecenderungan menguat pada sejumlah varian emas batangan. 

Berdasarkan laman logammulia.com harga emas batangan ukuran 1 kilogram dibanderol hingga Rp2,448 miliar setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai instrumen lindung nilai (safe haven), terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan.

Baca Juga:

Selain emas batangan reguler, sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga mencatatkan harga yang relatif lebih tinggi karena faktor desain dan nilai koleksi. 

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage turut mengalami penyesuaian harga yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini

Baca Juga:

(Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.304.253

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan logam mulia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU