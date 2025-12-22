Bupati Karawang Dorong BBWS Citarum Percepat Pengerukan Sedimentasi Sungai

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk mempercepat pengerukan sedimentasi di sejumlah aliran sungai dan saluran irigasi guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Kami mendorong agar BBWS Citarum dapat menjalankan tugas pokok dan kewenangannya, sehingga pengerukan sedimentasi sungai dan saluran irigasi dapat dipercepat,” kata Aep.

Menurut Aep, percepatan pengerukan sedimentasi menjadi langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi air, terutama bagi para petani agar dapat menjalankan aktivitas pertanian dengan lebih lancar dan optimal.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan.

“Kami terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga bagi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Karawang bersama jajarannya telah mengunjungi kantor BBWS Citarum di Bandung pada Selasa (16/12).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi kebutuhan air yang terus meningkat, khususnya untuk sektor pertanian, permukiman, dan industri.

Aep menyampaikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan air, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan kemandirian air di wilayah Karawang.