Polres Bogor Kerahkan 3.300 Personel Amankan Nataru, 15 Pos Pengamanan Disiagakan

Senin, 22 Desember 2025 – 08:00 WIB
Ilustrasi apel gabungan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Bogor mengerahkan sekitar 3.300 personel gabungan dalam Operasi Lilin Lodaya 2025 guna mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kabupaten Bogor.

Pengamanan tersebut diawali dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat.

Apel ini menjadi penanda kesiapan seluruh unsur pengamanan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan, sebelum apel gelar pasukan, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan teknis pengamanan, khususnya pada pelaksanaan ibadah Natal pada 24 dan 25 Desember 2025 serta perayaan Tahun Baru pada 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

“Seluruh unsur terlibat, mulai dari Polres, Kodim, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat, sehingga pengamanan dilakukan secara terpadu,” ujar Wikha.

Ia menjelaskan, dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 1.085 personel berasal dari Polres Bogor. Personel tersebut diperkuat oleh unsur TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya.

Dalam rangka mendukung Operasi Lilin Lodaya 2025, Polres Bogor juga mendirikan 15 pos pengamanan.

