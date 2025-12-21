Sambut Libur Akhir Tahun, Bandara Husein Sastranegara Buka Penerbangan Rute Jawa Tengah

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara resmi membuka rute penerbangan Bandung - Semarang (PP) dan Bandung - Solo (PP) dengan maskapai Wings Air.

Kehadiran rute ini diharapkan bisa menambah pilihan moda transportasi wisatawan yang hendak berkunjung ke wilayah Bandung Raya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembukaan rute baru ini diharapkan bisa meningkatkan pasar wisatawan domestik dan luar negeri, khususnya area Bandung Raya.

"Hari ini ada penerbangan yang kedua setelah kemarin ada satu penerbangan. Semoga jalur penerbangan dari Bandung - Semarang dan Solo ini menjadi jalur penebangan yang padat penumpang," kata Dedi ditemui saat menghadiri penerbangan perdana Wings Air rute Bandung - Semarang di Bandara Husein Sastranegara, Minggu (21/12/2025).

Penerbangan Bandung - Semarang menambah rute baru di Bandara Husein Sastranegara melalui maskapai Wings Air. Sebelumnya, ada rute penerbangan Bandung - Solo, Bandung - Surabaya, hingga Bandung - Yogyakarta melalui maskapai Susi Air.

Dedi pun berharap, ke depannya jadwal penerbangan rute Jawa Tengah itu tak hanya beroperasi dua kali dalam sepekan. Harapannya bisa setiap hari, agar industri wisata di Bandung semakin bergeliat.

"Semoga ke depan jumlahnya semakin banyak, jadi tidak hanya seminggu dua kali tapi nanti bisa tiap hari. Ini sambutan bagi kita warga Jawa Barat, warga Kota Bandung dan sekitarnya."

"Mudah-mudahan industri pariwisata semakin meningkat, industri perdagangan semakin meningkat. Pasar-pasar ramai lagi," pungkasnya. (mcr27/jpnn)