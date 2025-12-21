Becak Listrik Karya Anak Bangsa Mulai Mengaspal di Bali dan Yogyakarta

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Moda transportasi tradisional roda tiga, becak, kini pamornya mulai menghilang, seiring modernisasi yang terjadi.

Kehadiran becak mulai tergantikan dengan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, mobil, dan angkutan umum.

Namun begitu, kehadiran becak tetap dinanti para wisatawan.

Becak-becak ini masih ada yang 'nangkring' di beberapa tempat wisata, menunggu ditumpangi para wisatawan yang hendak berkeliling.

PT LEN Industri pun ambil bagian dalam mengembangkan transportasi ramah lingkungan buatan dalam negeri. Inovasi becak listrik yang kini mulai beroperasi di sejumlah kawasan wisata di Indonesia.

Senior General Manager Corporate Secretary PT LEN Industri Dewanda Dwi Putera mengatakan, pengembangan becak listrik tersebut ditindaklanjuti oleh anak usaha PT LEN, yakni PT Eltran Indonesia.

Saat ini, LEN telah menrima pesanan 1.000 unit becak listrik yang merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Becak listrik ini memang ditujukan untuk membantu pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah wisata," kata Dewanda saat ditemui di Bandung, dikutip Minggu (21/12/2025).