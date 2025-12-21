HUT ke-18, The Jungle Waterpark Bogor Undang Artis D’Academy dan Beragam Promo Nataru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut liburan akhir tahun sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-18, The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan beragam acara hiburan dan promo menarik bagi para pengunjung.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dikemas dalam tema “Splash Venture” dan berlangsung selama periode 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

The Jungle Waterpark Bogor, yang meraih predikat Daya Tarik Wisata Terbaik Kota Bogor Tahun 2025 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akan menyuguhkan berbagai pertunjukan spesial.

Salah satunya adalah penampilan artis jebolan ajang D’Academy, seperti Daffa Arga DA 2, Teguh DA 4, dan Putra DA 3, yang akan menghibur pengunjung selama masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan bahwa perayaan ulang tahun ke-18 ini menjadi momentum istimewa bagi manajemen untuk memberikan pengalaman liburan yang berkesan bagi masyarakat.

“Selain penampilan bintang D’Academy, kami juga menyiapkan berbagai acara hiburan dan hadiah menarik untuk pengunjung,” ujar Zakky.

Beragam kegiatan akan memeriahkan suasana, di antaranya marching band, bubble show, badut aerobik, pertunjukan sulap, teater genta, live music, senam aerobik, maskot, serta pembagian hadiah langsung yang dapat dinikmati setiap hari.

Selama periode liburan Nataru, The Jungle juga menghadirkan promo tiket KTP seharga Rp99.000 per orang dari harga normal Rp125.000 per orang.