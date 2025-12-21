Berkolaborasi dengan IMJ, Kemenbud Hadirkan Musisi Jalanan di Ruang-Ruang Publik

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) berkolaborasi dengan Institut Musisi Jalanan (IMJ) untuk menghidupkan suasana seni di berbagai ruang publik.

Kolaborasi tersebut diawali dengan penyediaan ruang kreativitas bagi para seniman di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/12/2025) malam.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara langsung memberikan apresiasi kepada para musisi jalanan dengan menyerahkan bantuan berupa alat musik, seperti gitar, hingga perangkat sound system.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas bermusik para seniman agar tampil lebih profesional di ruang publik.

“Penyerahan ini bertujuan agar para seniman memiliki sarana yang memadai untuk mengekspresikan bakat mereka secara profesional di hadapan publik,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan, pemilihan Stasiun Bogor sebagai lokasi program dinilai strategis karena merupakan bangunan cagar budaya dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Stasiun tersebut melayani sekitar 100 ribu penumpang setiap hari sehingga berpotensi menjadi ruang ekspresi seni yang efektif dan menjangkau khalayak luas.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon juga menaruh perhatian khusus kepada musisi difabel. Saat ini, terdapat empat kelompok musisi difabel netra yang difasilitasi untuk tampil dan mencari nafkah di area stasiun.