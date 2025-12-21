Polresta Cirebon Kerahkan 1.881 Personel Gabungan Demi Amankan Nataru, 15 Pos Pengamanan Disiagakan

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon mengerahkan sebanyak 1.881 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan libur akhir tahun berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kepala Polresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan, pengamanan tersebut ditujukan agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan khusyuk, serta masyarakat dapat merayakan libur akhir tahun dengan rasa aman dan nyaman.

Dari total 1.881 personel yang dikerahkan, sebanyak 665 personel berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sementara itu, sisanya merupakan personel gabungan dari berbagai instansi terkait.

“Selebihnya berasal dari Kodim, Denpom, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, serta unsur lainnya yang terlibat dalam pengamanan,” ujar Sumarni.

Menurut dia, ribuan personel tersebut akan disebar ke sejumlah titik strategis yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

Titik pengamanan meliputi gereja, jalur mudik dan arus balik, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, hingga kawasan wisata di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Selain pengerahan personel, Polresta Cirebon juga menyiapkan 15 pos pengamanan dan pelayanan guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun.