Rumah Dinas Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK, Diduga Terkait OTT Bupati Ade Kuswara Kunang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Rumah dinas tersebut diketahui ditempati Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Hunian itu beralamat di Klaster Pasadena, Zona Amerika, Jalan Ganesha Boulevard, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Salah seorang warga sekitar, Novi (45 tahun), mengatakan penyegelan dilakukan pada malam hari dan sempat menarik perhatian warga.

“Pas malam itu disegelnya, ramai-ramai orang pada datang,” ujar Novi.

Ia mengaku awalnya mengira segel tersebut merupakan hiasan Natal. Namun, setelah diperhatikan dari dekat, segel itu bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”.

Berdasarkan keterangan warga, segel yang dipasang berupa stiker berwarna merah dan putih berbentuk segi empat yang menutup dua pintu rumah.

Selain itu, terdapat segel lain berupa garis pembatas memanjang berwarna merah dan hitam bertuliskan “Dilarang Melewati Garis Batas” yang melingkar pada pegangan pintu.

Novi menyebutkan penyegelan diduga terjadi antara pukul 20.00 hingga 22.00 WIB. Menurut informasi dari petugas keamanan perumahan, aktivitas penyegelan mulai berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB.