JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dapat Rp200 Ribu Per Hari, Angkot di Puncak Bogor Dilarang Beroperasi Selama Nataru

Dapat Rp200 Ribu Per Hari, Angkot di Puncak Bogor Dilarang Beroperasi Selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 – 07:00 WIB
Dapat Rp200 Ribu Per Hari, Angkot di Puncak Bogor Dilarang Beroperasi Selama Nataru - JPNN.com Jabar
Ilustrasi angkot. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara operasional angkutan umum di jalur Puncak selama empat hari pada periode libur akhir tahun 2024.

Kebijakan ini disertai pemberian kompensasi sebesar Rp200 ribu per hari kepada sopir dan pemilik kendaraan yang terdampak.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, mengatakan penghentian operasional tersebut berlaku pada 24–25 Desember serta 30–31 Desember 2024.

Baca Juga:

Kebijakan itu diterapkan guna mendukung pengaturan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan wisata Puncak.

“Pemberhentian sementara operasional angkutan umum dilakukan selama empat hari, dengan kompensasi Rp200 ribu per hari untuk sopir dan pemilik angkutan,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan, kompensasi diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada penerima yang telah terdata dan diverifikasi.

Baca Juga:

Penerima kompensasi mencakup sopir serta pemilik kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalur Puncak, sesuai dengan data transportasi yang telah diverifikasi sebelumnya.

Kebijakan ini secara khusus berlaku bagi angkutan umum yang melayani rute Pasar Ciawi hingga kawasan wisata Puncak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara operasional angkutan umum di jalur Puncak selama empat hari pada periode libur akhir tahun 2024
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penghentian angkutan umum Puncak libur natal jalur Puncak ditutup sementara libur tahun baru kompensasi sopir angkot dishub kabupaten bogor libur nataru Libur Natal dan Tahun Baru Puncak lalu lintas puncak bogor angkot bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU