Satu Atap Berikan Kebahagiaan untuk Puluhan Anak Yatim di Kota Bandung

Sabtu, 20 Desember 2025 – 22:41 WIB
PT Satu Atap Mawasena, perusahaan yang bergerak di bidang properti menggelar kegiatan sosial kepada puluhan anak yatim di Kota Bandung. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Satu Atap Mawasena, perusahaan yang bergerak di bidang properti menggelar kegiatan sosial.

Sebanyak 35 anak yatim tampak senang lantaran mereka bisa menyantap makanan di salah satu resto di Kota Bandung.

"Kami mengusung Satu Atap berbagi karena pada dasarnya ketika kami berbagi, kami akan mendapatkan apa yang lebih besar dari apa yang sudah kami bagi," tutur Direktur PT Satu Atap, Mega Laksana Dinata dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan berbagi ini, rutin dilakukan Satu Atap setiap bulan untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di Kota Bandung.

"Ini kegiatan rutin yang sudah berjalan setiap bulan," tutur Mega.

Mega pun mengaku bersyukur perusahaan yang dipimpinnya bisa terus memberikan kebahagiaan, khususnya bagi anak-anak yatim di Kota Bandung.

"Mereka (anak yatim) kita undang untuk makan di salah satu tempat makan di Kota Bandung khususnya di Bandung Selatan untuk berbagi kebahagian," kata Mega.

Dia pun mengajak masyarakat untuk senantiasa memerhatikan anak yatim di sekitarnya.

