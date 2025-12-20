FKDT Gandeng Klasmart Dorong Digitalisasi Pembelejaran di Tingkat Diniyah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bandung berkolaborasi dengan Platform teknologi pendidikan Klasmart. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendorong digitalisasi proses pembelajaran siswa di tingkat diniyah.

Direktur Klasmart, Dedy Ariansyah mengatakan, tuntutan digitalisasi pendidikan saat ini semakin masif seiring perkembangan zaman, sehingga butuh banyak inovasi yang ditawarkan.

Namun, tidak hanya sebatas penyediaan platform digital, tetapi juga pendampingan intensif kepada para pendidik.

“Inovasi utama kami ada pada sistem manajemen konten. Kami tidak hanya menyediakan platform, tetapi benar-benar memfasilitasi guru agar bisa lebih kreatif. Pendampingan menjadi poin utama karena setiap lembaga pendidikan memiliki materi dan kurikulum khusus,” ujar Dedy, seusai Seminar Pendidikan bertema 'Merajut Transformasi Digital Pendidikan melalui Teknologi Berbasis Diniyah' di Jalan Djundjunan, Kota Bandung, Sabtu (20/12/2025).

Dedy menuturkan, tidak hanya pada proses pembelajaran semata, Klasmart menghadirkan digitalisasi sekolah secara menyeluruh.

Mulai dari Learning Management System (LMS) untuk proses pembelajaran, content management system untuk pembuatan dan penggunaan materi ajar, hingga sistem manajemen sekolah seperti absensi dan administrasi lainnya.

“Tujuan utamanya adalah membantu sekolah melakukan digitalisasi secara utuh,” katanya.

Lebih lanjut, Dedy memastikan, terkait keamanan data, Klasmart memiliki standar keamanan khusus, termasuk enkripsi data, serta telah memiliki kebijakan perlindungan data.