Polres Metro Depok Siagakan 665 Personel dalam Pengamanan Nataru 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 – 13:47 WIB
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2025. Foto : Dokumen Polres Metro Depok.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2025 sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Apel dipimpin oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras yang juga dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam apel tersebut, dilibatkan personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Saka Bhayangkara, Pemadam Kebakaran, Pokdar Kamtibmas, RAPI, Senkom, dan PMI.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, apel gelar pasukan merupakan bentuk kesiapan sekaligus kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik kepada masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami melaksanakan apel gelar pasukan bersama Bapak Dandim dan Bapak Wakil Wali Kota. Ini menunjukkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” ucap Abdul dikutip Sabtu (20/12/2025).

Adapun untuk mendukung pengamanan, Polres Metro Depok menyiapkan delapan pos, yang terdiri atas satu pos pelayanan dan tujuh pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis di Kota Depok.

“Pengamanan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta komponen masyarakat lainnya. Secara keseluruhan, sebanyak 665 personel kami siagakan,” ungkapnya.

Abdul berharap, seluruh rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Depok dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Polres Metro Depok menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2035, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru
