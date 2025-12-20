Indosat Optimalkan Kapasitas di 454 BTS untuk Nataru 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) memperkuat kesiapan jaringan di Jakarta Raya, khususnya wilayah Jawa Barat, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah tujuan wisata, jalur mudik, serta lintasan utama pergerakan masyarakat dari dan menuju Jakarta Raya, sehingga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan pada trafik layanan data selama periode libur akhir tahun.

Selama periode Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat di Jawa Barat tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga tersebar di destinasi wisata, kawasan kuliner, area permukiman, serta jalur transportasi utama yang menghubungkan antar kota dan kabupaten.

Untuk memastikan kenyamanan pelanggan di tengah kondisi tersebut, Indosat melakukan optimalisasi kapasitas jaringan serta memperluas pemantauan layanan di berbagai titik strategis di wilayah Jawa Barat.

Selama Nataru Indosat memproyeksikan kenaikan trafik data di Jawa Barat mencapai sekitar 18.6 persen dibandingkan hari normal, dengan puncak penggunaan diperkirakan terjadi pada periode 25 Desember 2025 – 01 Januari 2026.

Lonjakan trafik diprediksi terjadi secara signifikan di kawasan wisata, pusat kota, area permukiman, serta jalur penghubung antarkota dan kabupaten, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang akhir tahun.

Tren konsumsi digital selama periode liburan di Jawa Barat diperkirakan didominasi oleh aplikasi navigasi perjalanan, media sosial, aplikasi pesan instan, video streaming, serta layanan digital pendukung aktivitas wisata dan perjalanan.

Pola penggunaan ini, menuntut jaringan yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan konsisten di tengah pergerakan pengguna yang dinamis dan berpindah-pindah.