Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Sepakat untuk Berpisah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI, Atalia sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Kesepakatan ini tercapai seusai keduanya bertemu dalam proses mediasi yang dilakukan di luar persidangan, Jumat (19/12/2025).

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, menuturkan, kedua belah pihak, baik Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil, telah menjalani proses mediasi yang dihadiri langsung oleh masing-masing prinsipal.

“Setelah menjalani proses mediasi yang dihadiri masing-masing prinsipal, yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Praratya, keduanya telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik,” kata Wenda saat ditemui di Kota Bandung.

Pernyataan ini kembali ditegaskan oleh kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa.

Menurutnya, keputusan berpisah diambil secara bersama tanpa adanya konflik berkepanjangan.

“Ya, kami tegaskan kembali, masing-masing pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kami tegaskan pula bahwa ini adalah keputusan bersama, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, dan kedua pihak sepakat akan mengasuh anak secara bersama-sama” kata Debi.

Namun, para kuasa hukum belum mengungkapkan secara rinci terkait alasan perceraian maupun tahapan hukum selanjutnya yang akan ditempuh di PA Bandung.