1.067 Personel Gabungan Siap Amankan Natal dan Tahun Baru di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjadi inspektur upacara dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Kota Bogor 2025 yang digelar di Lapangan Mapolresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jumat (19/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang diawali dengan doa bersama bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di tempat ibadah, objek wisata, jalur transportasi, serta titik-titik rawan bencana dan kerawanan lainnya.

Seluruh potensi gangguan, kata Kapolri, perlu diantisipasi melalui langkah deteksi dini dan pengamanan terpadu.

“Pada momentum ini, aktivitas dan mobilitas masyarakat mengalami peningkatan di berbagai daerah. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan pergerakan masyarakat mencapai 119 juta orang atau meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Dedie Rachim saat membacakan sambutan Kapolri.

Dedie Rachim menambahkan, Pemerintah Kota Bogor bersama unsur TNI dan Polri tidak hanya mendirikan pos pengamanan, tetapi juga akan melaksanakan patroli gabungan di berbagai titik strategis yang menjadi fokus Operasi Lilin 2025.

“Ini menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama untuk menjaga Kota Bogor tetap kondusif serta aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo menjelaskan bahwa dalam Operasi Lilin 2025 diterjunkan sebanyak 1.067 personel gabungan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota Bogor, serta potensi masyarakat.