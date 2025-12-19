EIGER Adventure Salurkan 5 Ton Pakaian Baru untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh dan Sumatra

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar.

Ribuan warga kehilangan anggota keluarga, ratusan orang masih dalam proses pencarian, dan hampir satu juta penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Di tengah kondisi darurat tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta pakaian layak menjadi kebutuhan mendesak bagi para penyintas.

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Menteri Pastikan Air Bersih dan Toilet Portabel untuk Pengungsi Bencana Sumatra

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, EIGER Adventure melalui kampanye EIGER Share menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sekitar 5 ton pakaian baru, yang terdiri atas lebih dari 19.000 potong.

Bantuan tersebut mencakup jaket, kaos, kemeja, hingga tas. Selain itu, EIGER Adventure juga menyalurkan ribuan paket sembako melalui kolaborasi dengan berbagai mitra.

Bantuan tahap pertama telah diberangkatkan sejak awal Desember melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, menuju wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Sumatra

Proses distribusi dilakukan dengan melibatkan jaringan sukarelawan serta mitra di lapangan guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Program EIGER Share merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan EIGER Adventure—yang terdiri atas PT Eigerindo Multi Produk Industri, PT Karunia Integrasi Niaga Dinamis, dan PT Eiger Ekowisata Nusantara—untuk terus hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, terutama pada saat-saat krisis.