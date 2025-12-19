Respons Bencana Sumatra, Rumah Zakat Jangkau Puluhan Ribu Penyintas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumah Zakat terus menguatkan peran kemanusiaannya dalam merespons bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Pada masa tanggap darurat, program 'Peduli Bencana Sumatra' telah menjangkau 50.695 penerima manfaat yang tersebar di wilayah terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Data menunjukkan sebanyak 1.030 jiwa meninggal dunia, 205 jiwa dinyatakan hilang, serta lebih dari 7.000 jiwa mengalami luka-luka.

Selain itu, kerusakan tercatat pada 186.488 unit rumah, 967 fasilitas pendidikan, 219 fasilitas kesehatan, 1.600 fasilitas umum, serta 290 gedung dan kantor di wilayah terdampak.

Merespons kondisi tersebut, Rumah Zakat mengerahkan relawan dan membuka posko kemanusiaan di berbagai titik prioritas.

Aksi kemanusiaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak melalui distribusi logistik pangan, air bersih, layanan kesehatan, sanitasi darurat, perlengkapan pengungsian, serta dukungan psikososial, terutama bagi kelompok rentan.

Chief Program Officer Rumah Zakat Murni Alit Baginda, menyampaikan bahwa respons yang dilakukan sejak masa tanggap darurat dirancang sebagai fondasi menuju pemulihan yang berkelanjutan.

"Intervensi kami tidak berhenti pada bantuan darurat. Sejak awal, program disusun berbasis kebutuhan riil masyarakat agar dapat berlanjut ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara terarah dan bermartabat," kata Murni dalam konferensi pers di Kantor Rumah Zakat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).