Pemkot Depok Cairkan UGK Pembebasan Lahan Jalan Enggram–Pemuda Pekan Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) memastikan pencairan Uang Ganti Kerugian (UGK) pembebasan lahan untuk rencana pelebaran Jalan Enggram–Pemuda, Kelurahan Sawangan Baru, akan dilakukan pada pekan ini.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan pembebasan lahan tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi dengan total luasan mencapai 8.233 meter persegi yang mencakup 54 bidang tanah.

“Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan Jalan Enggram–Pemuda sebesar Rp40 miliar,” ujar Dadan.

Ia menyampaikan bahwa pencairan UGK akan dilakukan kepada pemilik lahan yang telah menyatakan persetujuan terhadap nilai ganti kerugian.

Dari total 54 bidang tanah, sebanyak 47 bidang dijadwalkan menerima pencairan pada tahap awal.

“Insyaallah pekan ini kami lakukan pencairan UGK bagi pemilik bidang tanah yang sudah menyatakan persetujuan, jumlahnya sebanyak 47 bidang,” katanya.

Menurut Dadan, sejumlah bidang tanah lainnya masih dalam proses koordinasi antara pemilik lahan dan tim pembebasan.

Kendala yang dihadapi antara lain berkaitan dengan administrasi kepemilikan dan perbedaan persepsi terkait nilai ganti kerugian.