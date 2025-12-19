PT Adev Natural Indonesia Salurkan Zakat Perusahaan Rp1 Miliar untuk Warga Prasejahtera di Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - PT Adev Natural Indonesia yang berbasis di Kecamatan Bogor Barat menyalurkan zakat perusahaan kepada masyarakat prasejahtera dan korban kebakaran di wilayah Kota Bogor.

Penyaluran zakat tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Baitulmal Tazkia, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran (DPKP) Kota Bogor, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, yang dipusatkan di Markas Komando Damkar Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Jumat (19/12/2025).

Founder sekaligus Direktur PT Adev Natural Indonesia, M. Malik Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada kegiatan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.

Baca Juga: 3 Tiga Titik Rawan Kemacetan di Jalur Puncak Bogor Saat Akhir Pekan dan Libur Nataru

“Secara simbolis, penyerahan paket bantuan dilakukan oleh perwakilan PT Adev, Baitulmal Tazkia, DPKP, dan PWI Kota Bogor kepada korban kebakaran serta masyarakat prasejahtera. Alhamdulillah, kegiatan berlangsung tertib dan penuh kebersamaan sebagai simbol solidaritas dan semangat gotong royong,” ujar Malik.

Malik menjelaskan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari program distribusi zakat perusahaan PT Adev Natural Indonesia senilai Rp1 miliar yang disalurkan melalui Baitulmal Tazkia.

Selain di Kota Bogor, sebagian dana zakat juga dialokasikan untuk membantu korban bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.

Baca Juga: Pemkot Bogor Kirim Tim Tanggap Bencana dan Trauma Healing ke Aceh

“Dana zakat ini disalurkan untuk tiga program utama, yakni paket bantuan logistik bagi keluarga prasejahtera, bantuan modal usaha bagi dhuafa, serta bantuan pelunasan utang bagi dai, marbot, dan masyarakat dhuafa. Total penerima manfaat mencapai 5.050 mustahik yang tersebar di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyaluran zakat dilakukan secara bertahap sejak September hingga Desember 2025. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban syariah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.