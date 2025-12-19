JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini PT Adev Natural Indonesia Salurkan Zakat Perusahaan Rp1 Miliar untuk Warga Prasejahtera di Kota Bogor

PT Adev Natural Indonesia Salurkan Zakat Perusahaan Rp1 Miliar untuk Warga Prasejahtera di Kota Bogor

Jumat, 19 Desember 2025 – 16:00 WIB
PT Adev Natural Indonesia Salurkan Zakat Perusahaan Rp1 Miliar untuk Warga Prasejahtera di Kota Bogor - JPNN.com Jabar
PT Adev Natural Indonesia menyalurkan zakat perusahaan kepada masyarakat prasejahtera dan korban kebakaran di wilayah Kota Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - PT Adev Natural Indonesia yang berbasis di Kecamatan Bogor Barat menyalurkan zakat perusahaan kepada masyarakat prasejahtera dan korban kebakaran di wilayah Kota Bogor.

Penyaluran zakat tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Baitulmal Tazkia, Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran (DPKP) Kota Bogor, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, yang dipusatkan di Markas Komando Damkar Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Jumat (19/12/2025).

Founder sekaligus Direktur PT Adev Natural Indonesia, M. Malik Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada kegiatan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.

Baca Juga:

“Secara simbolis, penyerahan paket bantuan dilakukan oleh perwakilan PT Adev, Baitulmal Tazkia, DPKP, dan PWI Kota Bogor kepada korban kebakaran serta masyarakat prasejahtera. Alhamdulillah, kegiatan berlangsung tertib dan penuh kebersamaan sebagai simbol solidaritas dan semangat gotong royong,” ujar Malik.

Malik menjelaskan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari program distribusi zakat perusahaan PT Adev Natural Indonesia senilai Rp1 miliar yang disalurkan melalui Baitulmal Tazkia.

Selain di Kota Bogor, sebagian dana zakat juga dialokasikan untuk membantu korban bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.

Baca Juga:

“Dana zakat ini disalurkan untuk tiga program utama, yakni paket bantuan logistik bagi keluarga prasejahtera, bantuan modal usaha bagi dhuafa, serta bantuan pelunasan utang bagi dai, marbot, dan masyarakat dhuafa. Total penerima manfaat mencapai 5.050 mustahik yang tersebar di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyaluran zakat dilakukan secara bertahap sejak September hingga Desember 2025. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban syariah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

PT Adev Natural Indonesia menyalurkan zakat perusahaan kepada masyarakat prasejahtera dan korban kebakaran di wilayah Kota Bogor
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   PT Adev Natural Indonesia zakat perusahaan Baitulmal Tazkia dpkp kota bogor PWI Kota Bogor kota bogor bantuan masyarakat prasejahtera

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU