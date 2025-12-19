Lenovo Resmi Hadirkan Legion 9i di Indonesia, Laptop Gaming Flagship dengan Layar 3D

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:00 WIB
Penampakan Lenovo Legion 9i (18”, 10). Perangkat ini merupakan laptop gaming flagship sekaligus seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lenovo secara resmi menghadirkan Lenovo Legion 9i (18”, 10) di Indonesia. Perangkat ini merupakan laptop gaming flagship sekaligus seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer, game developer, visual artist, hingga profesional 3D dengan performa ekstrem setara desktop.

Ditenagai prosesor Intel® Core™ Ultra 9 Series 2 serta dukungan layar 3D, Lenovo Legion 9i (18”, 10) membawa semangat “Reach Your Impossible” untuk memberdayakan pengguna dalam menciptakan karya dan pengalaman bermain terbaik.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra, menyampaikan bahwa kehadiran Legion 9i (18”, 10) melengkapi portofolio Legion Gen 10 sebagai sebuah ekosistem menyeluruh.

“Lenovo Legion 9i (18”, 10) dirancang untuk menetapkan standar baru sekaligus memperkuat kapabilitas gamer dan kreator. Fokus kami bukan hanya pada kekuatan perangkat keras, tetapi bagaimana teknologi ini mampu mempercepat proses, meningkatkan presisi, dan membuka ruang kreativitas baru,” ujar Melton.

Layar 3D Tanpa Kacamata untuk Kebutuhan Masa Depan

Salah satu keunggulan utama Lenovo Legion 9i (18”, 10) adalah layar PureSight OLED 18 inci dengan resolusi hingga 4K dalam mode 2D, serta opsi 2K 3D.

Layar ini menggunakan teknologi glasses-free 3D OLED dengan kombinasi pelacakan mata dan susunan lensa lentikular, sehingga mampu menampilkan visual tiga dimensi tanpa kacamata khusus.

Dukungan perangkat lunak Lenovo 3D Studio memungkinkan pemutaran konten 3D untuk berbagai format video, gambar, streaming, hingga puluhan game dan aplikasi kreatif.

Lenovo secara resmi menghadirkan Lenovo Legion 9i (18”, 10) di Indonesia, ini merupakan laptop gaming flagship sekaligus seri tertinggi dalam lini Lenovo Legion
