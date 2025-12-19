Natal 2025, Polisi Turunkan Tim Penjinak Bom di 166 Gereja Kota Bandung

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 13:30 WIB
Suasana ibadah umat kristiani dalam perayaan Natal di Gereja Katedral Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengamanan gereja di Kota Bandung menjelang perayaan Natal 2025 menjadi perhatian utama polisi dalam Operasi Lilin Polrestabes Bandung.

Salah satu langkah pengamanan yang dilakukan ialah sterilisasi gereja oleh tim penjinak bom (jibom) Brimob Polda Jabar sebelum kegiatan ibadah dimulai.

Hal ini untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan Natal berjalan aman dan kondusif. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, sterilisasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya kegiatan yang melibatkan banyak jemaat. 

Proses sterilisasi akan dilaksanakan oleh tim Jibom dari Brimob Polda Jabar.

“Nantinya seluruh gereja akan dilakukan sterilisasi. Sterilisasi ini dilaksanakan sebelum seluruh kegiatan keagamaan dimulai," kata Budi seusai apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (19/12/2025).

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal di wilayah Kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan akhir jajaran Polrestabes Bandung bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Tim penjinak bom bakal dilibatkan untuk pengamanan ibadah Natal 2025 di 166 gereja di Kota Bandung.
