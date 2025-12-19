Geger, Benda Diduga Bom Ditemukan di Depan Gereja GKPS Bandung

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 12:45 WIB
Garis polisi dipasang di lokasi temuan benda mirip bom di depan Gereja GKPS Bandung, Jumat (19/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di kawasan Ruko ITC Baranangsiang, Kosambi, Kota Bandung, digegerkan dengan temuan benda yang diduga bom di depan pintu masuk Gereja GKPS, Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).

Benda mencurigakan itu ditemukan oleh pekerja di wilayah ruko komersil itu. 

Pengelola Ruko ITC Baranangsiang, Asep Kamaludin mengatakan, temuan benda mencurigakan itu diterima sekitar pukul 08.30 WIB dari pengurus gereja.

“Katanya sudah melaporkan dua kali, atau ke pos,” kata Asep.

Benda yang ditemukan berbentuk kotak, lengkap dengan kabel-kabel.

"Ada kabel-kabelnya. Jadi saya nggak berani pegang," ucap dia.

Jarak benda tersebut dari area sekitar diperkirakan lebih dari satu meter.

Saat benda ditemukan, tidak ada aktivitas di sekitar gereja.

Warga di sekitar ruko ITC Kosambi digegerkan dengan temuan benda mirip bom di depan Gereja GKPS.
