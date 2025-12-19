Berikut Ini Daftar Harga Logam Mulia Hari Ini 19 Desember 2025, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak mengalami pergerakan pada perdagangan Kamis, 19 Desember 2025.

Dikutip dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.483.000 sebelum pajak dan Rp2.489.208 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram, harga dasar tercatat sebesar Rp1.291.500 dan menjadi Rp1.294.729 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran besar 1.000 gram atau 1 kilogram dijual dengan harga dasar Rp2.423.600.000 dan Rp2.429.659.000 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, sejumlah produk emas edisi khusus juga tercatat memiliki harga lebih tinggi.

Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp2.633.000 sebelum pajak dan Rp2.639.583 setelah pajak.

Adapun Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp13.025.000 atau Rp13.057.563 setelah pajak.

Untuk edisi tematik lainnya, Emas Batangan Imlek ukuran 8 gram dijual seharga Rp20.332.671 sebelum pajak dan Rp20.383.503 setelah pajak. Sementara ukuran 88 gram dibanderol Rp221.076.278 dan Rp221.628.969 setelah pajak.