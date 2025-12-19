Petugas Siapkan 23 Pos Pengamanan Selama Libur Nataru, Keamanan 33 Gerja di Karawang Jadi Prioritas

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kepolisian Resor (Polres) Karawang menyiapkan puluhan pos pengamanan dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025 yang digelar selama musim libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pengamanan difokuskan pada jalur lalu lintas utama, pusat aktivitas masyarakat, serta kawasan wisata di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan bahwa selama libur Natal dan Tahun Baru pihaknya memprioritaskan pengamanan di jalur tol, jalan arteri, serta tempat-tempat wisata yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan masyarakat.

“Selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, Polres Karawang fokus melakukan pengamanan di jalur tol, jalan arteri, serta tempat wisata,” ujar Wildan.

Secara keseluruhan, Polres Karawang menyiapkan 23 pos pengamanan yang terdiri atas pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Pos-pos tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis yang telah dipetakan sebagai lokasi rawan kemacetan dan keramaian, baik di jalur lalu lintas, pusat keramaian, maupun lokasi wisata.

Pengamanan di jalur tol difokuskan pada Rest Area KM 42B, Rest Area KM 57A, dan Rest Area KM 62B Jalan Tol Jakarta–Cikampek.

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap kepadatan arus kendaraan selama arus mudik dan arus balik libur Natal dan Tahun Baru.