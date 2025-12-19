Penyidik KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:00 WIB
Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis (18/12) malam.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Penyegelan dilakukan oleh tiga orang penyidik KPK yang datang langsung ke Gedung Bupati Bekasi.

Seorang petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi mengatakan, ketiga penyidik tersebut mengenakan masker dan menunjukkan identitas resmi dari KPK saat memasuki gedung.

“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” ujar petugas sekuriti kepada wartawan.

Setelah menunjukkan identitas, ketiga penyidik KPK tersebut langsung menuju lantai dua, tempat ruang kerja Bupati Bekasi berada.

Sekitar 30 menit kemudian, mereka keluar dari ruangan dengan kondisi dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi telah terpasang segel.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti ke mana ketiga penyidik KPK tersebut pergi setelah meninggalkan lantai dua.

Berdasarkan informasi dari petugas keamanan, mereka diduga keluar melalui akses samping gedung yang terhubung dengan bangunan lain di kompleks perkantoran tersebut.

