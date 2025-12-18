Disdik Depok Gandeng UNJ Tingkatkan Kompetensi Guru RSSG Lewat Pelatihan Komunikasi Asertif

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menggelar kegiatan Pendampingan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bagi guru Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Aula Teratai, Balai Kota Depok.

Kegiatan tersebut, bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan wakil kurikulum RSSG.

Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah menyampaikan, RSSG merupakan bagian penting dari ikhtiar Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Sehingga, penguatan kapasitas guru menjadi kunci utama agar RSSG tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan gratis, tetapi juga bermutu dan berdaya saing.

“Kami mengadakan pelatihan guru bertema Teknik Komunikasi Asertif dalam Pembelajaran bekerja sama dengan UNJ. Pesertanya sebanyak 47 guru dan wakil kurikulum RSSG. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat strategis,” ucapnya.

Siti menjelaskan, komunikasi asertif tidak sekadar keterampilan berbicara, melainkan kemampuan mendidik dengan empati, ketegasan, serta penghargaan terhadap peserta didik.

Hal tersebut menjadi fondasi penting, dalam menciptakan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan bermakna.

“Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru dituntut tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator dan pendamping tumbuh kembang murid,” terangnya.