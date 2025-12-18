Gawat! Sawah di Kota Depok Cuma Tersisa 61 Hektare

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis data luas lahan sawah dalam publikasi Kota Depok Dalam Angka Tahun 2025 dengan sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok.

Berdasarkan data tersebut, luas lahan sawah di Kota Depok yang tersisa hanya 61 hektare yang menjadi penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menyampaikan, lahan sawah di Kota Depok saat ini hanya terdapat di tiga Kecamatan.

“Berdasarkan data tahun 2024, lahan sawah di Kota Depok tersebar di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos,” ucapnya.

Agus menjelaskan, Kecamatan Sawangan memiliki lahan sawah seluas 4 hektare dengan pemanfaatan 2 hektare ditanami padi dan 2 hektare lainnya ditanami tanaman lainnya.

Selanjutnya, berada di Kecamatan Cipayung yang terdapat 7 hektare lahan sawah yang seluruhnya dimanfaatkan untuk tanaman lainnya.

“Adapun lahan sawah terluas berada di Kecamatan Tapos, yakni mencapai 50 hektare dan seluruhnya masih ditanami padi,” tuturnya.

Agus menambahkan, keberadaan lahan sawah yang masih tersisa perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.