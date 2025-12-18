149 Gereja Jadi Prioritas Pengamanan Nataru di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Rakor digelar di Mapolrestabes Bandung dengan dihadiri instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, pada Kamis (18/12/2025).

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, rakor membahas perihal pengamanan hari keagamaan umat Nasrani dan perayaan pergantian Tahun Baru 2026.

Kota Bandung sebagai destinasi wisata kerap kali diserbu wisatawan dari berbagai daerah untuk merayakan pergantian tahun di kota berjuluk 'Paris van Java' ini.

Baca Juga: Persib Bandung Mengusung Misi Kebangkitan Saat Melawan Bhayangkara FC

"Kami akan membangun 19 pospam (pos pengamanan), posyan (pos pelayanan), dan pos terpadu di beberapa titik itu untuk melaksanakan pengamanan keagamaan Nasrani, dan juga malam tahun baru," kata Budi saat ditemui usai rakor.

Menurutnya, sebanyak 1.500 personel gabungan TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) akan membantu mengamankan jalannya Nataru. Seremonial Natal akan dimulai sejak malam misa di tanggal 24 Januari 2025 malam.

"Kami mengamankan jumlah gereja ada 149, dan juga tempat wisata, perbelanjaan, dan tempat bermain di malam tahun baru," ucap dia.

Perwira Menengah Polri itu menuturkan, pengamanan akan diprioritaskan di gereja-gereja yang akan menggelar ibadah Natal. Tidak hanya gereja besar di pusat kota, tapi juga yang ada di pinggir kota hingga perumahan warga.

Selain itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan pengurus gereja perihal pengamanan, mengingat jadwal ibadah yang berbeda di setiap sesi.