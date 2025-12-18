Cara Aman dan Tenang Liburan Nataru 2026 ala Asuransi Sompo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Sompo Insurance Indonesia (Sompo Insurance) mengingatkan pentingnya persiapan saat hendak berlibur.

Berlibur tidak hanya urusan menentukan destinasi dan akomodasi, tetapi juga perlindungan perjalanan. Pasalnya, dalam setiap perjalanan, sekecil apapun berpotensi membawa risiko tak terduga, mulai dari keterlambatan penerbangan hingga kehilangan bagasi atau kondisi darurat kesehatan.

Head of Travel Management & Direct Retail Sompo Insurance, Maria Susana mengatakan, akhir tahun selalu memiliki cara untuk membuat masyarakat kembali bersemangat. Liburan bersama keluarga ke luar negeri, atau sekadar pulang kampung untuk berkumpul dengan orang tersayang, menjadi momen yang selalu ditunggu.

"Namun perlu diingat, musim liburan membawa tantangan tersendiri, selalu ada risiko yang perlu diantisipasi,” ucap Maria dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan data Kemenhub, diprediksi 24 Desember 2025 Menjadi Puncak Arus Mudik Nataru dan diperkirakan pergerakan mencapai 17,18 juta orang. Adapun puncak arus balik diprediksi pada 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang.

Maria menuturkan, sebagai periode tersibuk dalam setahun, musim liburan kali ini membawa tantangan tersendiri. Meski masyarakat menyambut antusiasme momen liburan, periode ini juga identik dengan lonjakan risiko.

Lonjakan volume penumpang menyebabkan jadwal penerbangan dan transportasi padat, meningkatkan kemungkinan delay atau pembatalan pada jadwal penerbangan.

Tidak hanya itu, bagasi juga rentan tertukar atau hilang, serta cuaca maupun kondisi di tujuan yang sulit diprediksi, ditambah, aktivitas liburan berpotensi membawa gangguan kesehatan atau kecelakaan ringan.