DLH Cianjur Siagakan 300 Petugas Kebersihan Selama Libur Nataru

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:00 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 – 14:00 WIB
Ilustrasi petugas kebersihan atau pesapon. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur menyiagakan 300 petugas kebersihan selama libur panjang akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya di kawasan wisata dan pusat keramaian.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 DLH Kabupaten Cianjur, Prihadi Wahyu Santosa, mengatakan masa siaga kebersihan ditetapkan mulai 22 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Pada periode tersebut, volume sampah diperkirakan meningkat signifikan, terutama di kawasan permukiman padat dan destinasi wisata.

“Kami memprediksi peningkatan volume sampah terjadi sejak satu pekan menjelang libur akhir tahun. Aktivitas masyarakat meningkat, terutama di pusat keramaian dan kawasan wisata, sehingga potensi timbulan sampah juga lebih tinggi,” ujar Prihadi.

Sebanyak ratusan petugas kebersihan akan ditempatkan di sejumlah titik rawan penumpukan sampah, termasuk di batas permukiman dan kawasan padat aktivitas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengangkutan sampah berjalan tepat waktu, terutama pada malam hari, sehingga tidak terjadi penumpukan pada pagi hari selama libur Natal dan Tahun Baru.

Selain menyiagakan petugas, DLH Kabupaten Cianjur juga mengoperasikan 32 unit truk pengangkut sampah selama libur panjang akhir tahun.

Pihaknya turut berkoordinasi dengan kecamatan dan desa yang memiliki armada pengangkut sampah guna mengoptimalkan layanan pengangkutan.

DLH Kabupaten Cianjur menyiagakan 300 petugas kebersihan selama libur panjang akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah
