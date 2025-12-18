665 Personel Gabungan Disiagakan Selama Nataru, Pengamanan 167 Gereja di Depok Jadi Prioritas!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan personel gabungan disiagakan untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 di Kota Depok.

“Ada 665 personel, ini dari gabungan semuanya, dari Polres, dari teman-teman Kodim, juga dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya,” ucap Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras.

Dirinya menuturkan, ratusan personel gabungan ini bertugas untuk memastikan perayaan Nataru di Depok berjalan dengan aman.

“Kami memastikan, bahwa saudara-saudara kita umat nasrani, bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan gembira,” ujarnya.

Dia memerinci, anggota gabungan tersebut terdiri dari 360 anggota Polres Metro Depok, 100 personel TNI, Pemkot Depok 120 personel, dan stakeholder terkait 85 personel.

“Tentunya ini merupakan kolaborasi kami bersama, satu visi, satu misi bahwa keberhasilan pelaksanaan operasi kemanusiaan ini adalah keberhasilan bersama dan tentu harus ada dukungan dari semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, nantinya para personel tersebut akan menjaga sekitar 167 gereja yang tersebar di 11 kecamatan.

Abdul Waras menerangkan, ada beberapa gereja yang menjadi prioritas dalam pengamanan.