Polisi Amankan Pelaku Tabrak Lari di Ciwastra Bandung

Kamis, 18 Desember 2025 – 10:20 WIB
BR (67 tahun), pelaku tabrak lari, saat diamankan polisi di Tol Gedebage pada Rabu (17/12/2025) malam. Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah kendaraan Honda HRV dengan nomor polisi D 1194 DV dikejar massa di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Penyebabnya, mobil tersebut menabrak sejumlah sepeda motor pada Rabu (17/12/2025) malam.

Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga mencoba untuk mengejar kendaraan tersebut. Namun bukannya berhenti, pengemudi mobil terus melajukan kendaraannya.

Akibatnya, mobil tersebut menabrak lagi kendaraan lainnya dan membuat arus lalu lintas macet. Pengemudi tersebut melajukan mobilnya ke arah Tol Buahbatu.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengonfirmasi adanya kejadian tabrak lari tersebut.

Saat ini, pengemudi HRV itu sudah diamankan.

"Sudah diamankan (di) pintu masuk Tol Gedebage," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Kamis (18/12).

Fiekry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui mobil dikendarai oleh pria berinisial BR (67 tahun). Awalnya, dia hendak berbelok ke Jalan Ciwastra dari Komplek Margahayu Raya.

Namun, justru terjadi kecelakaan antara mobil BR dengan sepeda motor. Pengendara motor yang terjatuh lalu berteriak tabrak lari dan membuat warga yang datang semakin banyak.

Honda HRV menabrak sejumlah motor di Ciwastra Bandung hingga dikejar warga. Sopir kabur ke Tol Buahbatu sebelum akhirnya diamankan polisi.
