PT Pos Properti Indonesia Hadirkan Homy Nomad

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gaya hidup urban menuntut efisiensi waktu dan konektivitas tanpa batas, terutama bagi masyarakat Jakarta. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Pos Properti Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero), menghadirkan Homy Nomad, konsep coliving premium terbaru yang menawarkan kemudahan mobilitas dan gaya hidup modern.

Homy Nomad akan hadir di dua lokasi strategis di Jakarta Selatan, yakni Fatmawati dan Gandaria, dengan soft launching perdana dilakukan di kawasan Fatmawati terlebih dahulu pada akhir tahun ini.

Mengusung konsep “Always Connected”, Homy Nomad hadir sebagai hunian modern yang tidak hanya menawarkan kenyamanan seperti di rumah sendiri, tetapi juga mendukung mobilitas tinggi para penghuninya.

Chief Business Development & Hospitality Officer PT Pos Properti Indonesia, Endro Tjahjono mengatakan, konsep ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan profesional muda, eksekutif, hingga ekspatriat yang membutuhkan akses cepat ke berbagai pusat aktivitas utama di Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, kata Endro, “Always Connected” tercermin melalui fasilitas seperti ruang komunal, kafe, shared-pantry, ruang laundry, dan musala, yang semuanya mendorong interaksi sosial dan suasana komunitas yang hangat. Ruang-ruang ini menjadi tempat bagi penghuni untuk berkolaborasi, bersosialisasi, maupun beraktivitas dalam rutinitas sehari-hari.

"Keunggulan utama Homy Nomad adalah lokasinya yang benar-benar terintegrasi dengan jaringan transportasi publik dan infrastruktur utama Jakarta," kata Endro dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (18/12/2025).

Berlokasi di Jl. Fatmawati Raya No. 12, Cilandak Barat, Homy Nomad dirancang untuk memangkas waktu perjalanan (commute) dan menawarkan kemudahan mobilitas dan akses yang efisien.

1.Akses Transportasi Tanpa Batas: