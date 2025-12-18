Harga Emas Hari Ini, 18 Desember 2025: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,49 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 18 Desember 2025, tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.487.000 sebelum pajak, atau Rp2.493.218 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga juga terlihat pada hampir seluruh varian emas batangan, termasuk seri khusus seperti Gift Series, edisi Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat stabil dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini (18 Desember 2025)

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.293.500 (Rp1.296.734 setelah pajak)