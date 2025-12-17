Heboh! Muda mudi Berbuat Asusila di Teras Cihampelas Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sepasang remaja terciduk tengah berbuat asusila di Teras Cihampelas, Kota Bandung.

Rekaman video yang memperlihatkan pasangan itu tengah asusila viral di media sosial.

Pasangan remaja itu langsung ditegur oleh perekam video. Sontak, remaja perempuan dan laki-laki tersebut langsung melarikan diri turun ke bawah meninggalkan Teras Cihampelas.

Aksi itu pun mendapatkan kecaman dari warganet. Mereka mengecam tindakan pasangan remaja itu.

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan petugas di lapangan maksimal dalam melakukan pengamanan di Teras Cihampelas dan berkeliling melakukan pengawasan. Namun, jumlah pintu menuju Teras Cihampelas jumlahnya ada 9 titik.

Warga yang punya niat berbuat buruk di Teras Cihampelas, kerap kali kucing-kucingan dengan petugas di lokasi.

"Pada prinsipnya kami sudah ploating petugas, tidak tiap pintu dijaga karena mobile. Pengunjung juga yang datang ke sana ada tujuannya tidak baik dan kucing-kucingan," kata Sukardi, Rabu (17/12/2025).

Ia menuturkan pihaknya beberapa kali menemukan pengunjung yang melakukan aksi tidak senonoh. Bambang mengingatkan masyarakat bahwa Teras Cihampelas bukan tempat untuk berbuat asusila.