Samator Tegaskan Komitmen Perkuat Industri Nasional Lewat Specialty Gas Forum 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - PT Samator Indo Gas Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan industri Indonesia melalui penyelenggaraan Specialty Gas Forum 2025 bertajuk “Beyond Calibration in Laboratory Gases” yang digelar di Swiss-Belhotel Bogor, Jawa Barat.

Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan pelaku industri, regulator, dan praktisi untuk memperkuat standar, keandalan sistem pengukuran, serta kapabilitas nasional di bidang specialty gas.

Forum ini tidak hanya dirancang sebagai ajang diskusi teknis, tetapi juga sebagai sarana mendorong kolaborasi konkret lintas sektor, mempercepat adopsi inovasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai teknologi global.

Melalui penguatan presisi dan standarisasi, Samator berkomitmen mendukung kesiapan industri nasional agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Direktur Utama PT Samator Indo Gas Tbk, Rachmat Harsono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keunggulan industri ke depan tidak lagi ditentukan semata oleh kapasitas produksi, melainkan oleh presisi teknologi, keandalan sistem, serta standar yang diterapkan.

“Jika Indonesia ingin naik kelas dalam industri dan teknologi, maka kita harus memulai dari hal yang paling fundamental, yaitu akurasi, standar, dan keandalan. Specialty gas bukan sekadar produk teknis, melainkan fondasi presisi dan kepercayaan yang menentukan daya saing industri,” ujar Rachmat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Samator memperkuat kapabilitasnya melalui penerapan teknologi gravimetric filling system berbasis otomasi penuh.

Teknologi ini memungkinkan tingkat akurasi komposisi, konsistensi kemurnian, serta keterlacakan produk yang selaras dengan standar internasional.