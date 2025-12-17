RSUI Kembali Kirimkan Tim Sukarelawan Medis untuk Masyarakat Korban Bencana di Sumatera

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) kembali memberangkatkan tim relawan medis ke wilayah terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Keberangkatan ini merupakan pengiriman tim relawan gelombang ketiga sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial RSUI terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Direktur Utama RSUI, dr. Kusuma Januarto, Sp.OG., Subsp. Obginsos, menjelaskan bahwa pengiriman relawan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

RSUI bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) untuk menyalurkan bantuan tenaga medis guna mendukung pemulihan layanan kesehatan di daerah terdampak.

“Keberangkatan tim relawan ini merupakan bentuk kepedulian RSUI terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya Aceh Tamiang. Kami mengirimkan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama untuk mendukung layanan kesehatan yang masih memerlukan tambahan tenaga,” ujar dr. Kusuma.

Tim relawan yang diberangkatkan terdiri atas dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, perawat kamar operasi, serta analis laboratorium.

Selama masa penugasan, para relawan ditempatkan di RSUD Sedia Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Para relawan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk penanganan penyakit infeksi, gangguan pernapasan, penyakit kulit, serta masalah gizi yang banyak dialami warga pascabanjir.