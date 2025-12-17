Kebakaran di Bojongsari Depok Hanguskan 4 Mobil, Korban Merugi Miliaran Rupiah

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:00 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebakaran terjadi di sebuah tempat cuci mobil dan rental yang ada di Jalan Mandor Tajir, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojonggsari, Kota Depok pada Rabu (17/12) dini hari.

Salah satu saksi, Choerul Ikhsan mengatakan, saat kejadian dirinya sedang tidur di dalam rental mobil tersebut.

Dirinya pun, langsung segera menyelamatkan diri. Api dengan cepat merembet ke toko oli yang berada di sebelahnya.

Dia menyebut, ada empat unit mobil yang terbakar dalam peristiwa tersebut.

“Ada empat mobil yang terbakar, yakni satu unit Daihatsu Gran Max, Suzuki XL7, Honda Brio dan Honda HR-V,” ucapnya.

Anggota Damkar Bojongsari pun datang untuk memadamkan api di lokasi kejadian, dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.45 WIB.

Dirinya mengaku, sempat mengalami sesak napas akibat menghirup kepulan asap.

“Saya sempat dibawa ke RS Brawijaya Bojongsari,” ujarnya.

Kebakaran besar yang terjadi di sehuah tempat pencucian dan rental mobil mengakibatkan empat mobil hangus terbakar
