Acara Kedinasan Padat, Atalia Praratya Absen Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya batal menghadiri sidang perdana gugatan perceraian dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Agenda sidang perdana di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung ini hanya diwakili tim kuasa hukum, Debi Agusfriansa.

Pantauan JPNN di lokasi, tim kuasa hukum tiba di pengadilan sekitar pukul 09.10 WIB. Debi didampingi dua rekannya, datang mengenakan kemeja dan jas berwarna biru dongker.

Baca Juga: Pemkot Bandung Mengkaji Rencana Pembongkaran Teras Cihampelas

Saat tiba tak tampak sosok Atalia Praratya, selaku pihak penggugat.

Debi mengatakan, ketidakhadiran kliennya itu dikarenakan agenda pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Bu Atalia menyampaikan kepada kami pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini dan akan tetapi karena acara kedinasan, beliau berhalangan hadir, sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum," kata Debi ditemui di PA Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: Pemkot Depok Temukan Kenaikan Harga Pangan di Pasar Sukatani Menjelang Nataru

Debi mengatakan, seluruh persiapan persidangan telah dilakukan sejak pekan lalu, termasuk pengajuan perkara melalui sistem e-court.

"Untuk persiapan sidang hari ini tentunya sudah kami siapkan dari minggu lalu, mulai dari kami mengajukan kegiatan melalui e-court, dan hari ini diagendakan sidang pertama," ucapnya.