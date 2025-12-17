Harga Logam Mulia Hari Ini Rabu 17 Desember 2025, Emas Tembus Rp2,4 Juta Per Gram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak pada perdagangan Rabu, 17 Desember 2025, tercatat stabil dengan berbagai pilihan berat dan seri.

Berdasarkan data dari laman resmi logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.470.000 sebelum pajak dan Rp2.476.175 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dijual dengan harga dasar Rp2.410.600.000 atau Rp2.416.626.500 setelah pajak.

Selain emas reguler, sejumlah produk emas edisi khusus dan perak murni juga tersedia dengan harga yang bervariasi.

Daftar Harga Emas Batangan

Berikut rincian harga emas batangan reguler per 17 Desember 2025:

0,5 gram: Rp1.285.000 (Rp1.288.213 setelah pajak)

1 gram: Rp2.470.000 (Rp2.476.175)