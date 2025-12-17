JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Logam Mulia Hari Ini Rabu 17 Desember 2025, Emas Tembus Rp2,4 Juta Per Gram

Harga Logam Mulia Hari Ini Rabu 17 Desember 2025, Emas Tembus Rp2,4 Juta Per Gram

Rabu, 17 Desember 2025 – 11:00 WIB
Harga Logam Mulia Hari Ini Rabu 17 Desember 2025, Emas Tembus Rp2,4 Juta Per Gram - JPNN.com Jabar
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak pada perdagangan Rabu, 17 Desember 2025, tercatat stabil dengan berbagai pilihan berat dan seri.

Berdasarkan data dari laman resmi logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.470.000 sebelum pajak dan Rp2.476.175 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, dijual dengan harga dasar Rp2.410.600.000 atau Rp2.416.626.500 setelah pajak.

Baca Juga:

Selain emas reguler, sejumlah produk emas edisi khusus dan perak murni juga tersedia dengan harga yang bervariasi.

Daftar Harga Emas Batangan

Berikut rincian harga emas batangan reguler per 17 Desember 2025:

Baca Juga:

0,5 gram: Rp1.285.000 (Rp1.288.213 setelah pajak)

1 gram: Rp2.470.000 (Rp2.476.175)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan logam mulia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU