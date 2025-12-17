Lenovo Rilis Legion Monitor Gen 10 Series, Targetkan Gamer Kompetitif dan Kreator Profesional

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perkembangan gaya hidup digital yang semakin intens mendorong kebutuhan akan perangkat visual berperforma tinggi.

Monitor tidak lagi sekadar alat penampil, melainkan menjadi komponen penting dalam dunia hiburan, kompetisi gim, serta produksi karya kreatif.

Menjawab tren tersebut, Lenovo resmi menghadirkan Legion Monitor Gen 10 Series, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer kompetitif, kreator konten, dan desainer profesional.

Pasar global monitor berperforma tinggi dengan refresh rate 240Hz diproyeksikan mencapai nilai USD 7 miliar dengan pertumbuhan 13,7 persen CAGR pada periode 2025–2033.

Angka ini menunjukkan bahwa monitor kini telah bertransformasi menjadi bagian integral dari ekosistem digital modern, baik untuk gaming maupun produktivitas kreatif.

Legion Monitor Gen 10 Series terdiri atas dua lini utama, yakni Legion Pro Monitor dan Legion Monitor. Legion Pro Monitor ditujukan bagi pengguna yang menuntut performa tanpa kompromi dan presisi tingkat tinggi, sementara Legion Monitor dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa, kualitas visual, dan fleksibilitas penggunaan harian.

“Lenovo Legion Monitor dan Legion Pro Monitor Gen 10 Series hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamer berperforma tinggi, tetapi juga mendukung kreator dan desainer yang membutuhkan presisi visual dalam setiap karya,” ujar Melton Ciputra, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia.

Performa Tinggi untuk Gamer Kompetitif