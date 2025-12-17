Dishub Kabupaten Bogor Antisipasi Pergerakan 22 Juta Pengendara Selama Libur Nataru

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan mengacu pada hasil evaluasi pergerakan penumpang pada periode Nataru tahun sebelumnya.

Kepala Dishub Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto di Cibinong, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi Natal dan Tahun Baru 2024/2025, total pergerakan penumpang angkutan pribadi secara nasional mencapai 22.442.276 orang pada periode 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Data tersebut merupakan akumulasi pergerakan penumpang secara nasional, bukan khusus di Kabupaten Bogor. Namun, dampaknya sangat terasa karena Bogor merupakan daerah penyangga Jakarta sekaligus tujuan utama perjalanan wisata,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, data nasional tersebut dijadikan dasar untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya pada jalur arteri, jalur wisata, serta koridor penghubung Bogor–Jakarta.

Menurut Bayu, pergerakan penumpang selama Nataru mencakup fase pra, saat, dan pasca Natal dan Tahun Baru, dengan dominasi penggunaan angkutan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan hasil evaluasi, pergerakan penumpang terbesar secara nasional berasal dari sepeda motor arteri, baik keluar maupun masuk wilayah Jabodetabek, dengan total mencapai lebih dari 12,5 juta orang.

Secara terperinci, sepeda motor arteri keluar Jabodetabek tercatat 6.421.847 penumpang, sedangkan yang masuk Jabodetabek mencapai 6.144.750 penumpang.

Selain sepeda motor, pergerakan penumpang menggunakan mobil tol tercatat sebanyak 2.980.871 orang keluar Jakarta dan 3.151.067 orang masuk Jakarta.